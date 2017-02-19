наверх
19.02.201717:48
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Массовые акции в центре Киева в годовщину Майдана

    Тема:

    Третья годовщина расстрела Майдана (41)

    (обновлено: )49917
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    В Мариинском парке Киева открыли памятник участникам Евромайдана
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Мариинском парке Киева открыли памятник участникам Евромайдана
    В Мариинском парке Киева открыли памятник участникам Евромайдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Рекомендуем

    Разрушения в поселке ТрудовоеРазрушения в поселке Трудовое после обстрелов14:35 19.02.2017
    Цветение сакуры в ЯпонииВ Японии зацвела сакура09:22 19.02.2017
    Десятки составов с углем стоят в ДебальцевоДесятки составов с углем стоят в Дебальцево06:18 19.02.2017
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого ТорцаУчастники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца03:50 19.02.2017
    Третий полуфинал национального отбора на ЕвровидениеТретий полуфинал национального отбора на Евровидение01:30 19.02.2017
    Глава комитета по вооруженным силам сената США Джон Маккейн и президент Украины Петр Порошенко (слева направо на втором плане) на 53-й Мюнхенской конференции по безопасностиПенс, Столтенберг, Дуда, Маккейн: встречи Порошенко в Мюнхене20:26 18.02.2017
    Памятное шествие участников битвы за Дебальцево в КиевеШествие участников битвы за Дебальцево в Киеве19:04 18.02.2017
    Годовщина расстрела Майдана: чествование погибших и требования к властиГодовщина расстрела Майдана: чествование погибших и требования к власти17:38 18.02.2017
    Шествие Памяти Героев Небесной сотни в КиевеШествие "Памяти Героев Небесной сотни" в Киеве14:40 18.02.2017
    Все фотоленты

    В Киеве 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к памятным дням по погибшим на Майдане в 2014 году. Полиция выборочно проводит проверку документов граждан и досмотр вещей.

    Читайте также: Еще та неделька: ЧП в энергетике, Майдан, блокада Донбасса и прочее

    В центре столицы прошло шествие от Майдана Незалежности до Администрации президента на ул. Банковой, его участники требуют от главы государства прекратить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом передает "112 Украина".

    "Колонна из более полутысячи человек уже дошла до Администрации президента. Главная цель – активизировать действия по блокаде на Донбассе, которая действует на линии разграничения", — говорится в сообщении.

    Согласно информации, во время шествия инцидентов не зафиксировано, однако были слышны взрывы петард.


    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки