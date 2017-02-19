Массовые акции в центре Киева в годовщину Майдана

В Киеве 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к памятным дням по погибшим на Майдане в 2014 году. Полиция выборочно проводит проверку документов граждан и досмотр вещей.

Читайте также: Еще та неделька: ЧП в энергетике, Майдан, блокада Донбасса и прочее

В центре столицы прошло шествие от Майдана Незалежности до Администрации президента на ул. Банковой, его участники требуют от главы государства прекратить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом передает "112 Украина".

"Колонна из более полутысячи человек уже дошла до Администрации президента. Главная цель – активизировать действия по блокаде на Донбассе, которая действует на линии разграничения", — говорится в сообщении.

Согласно информации, во время шествия инцидентов не зафиксировано, однако были слышны взрывы петард.



