В киевской многоэтажке в мусоропроводе взорвали гранату

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В жилом многоэтажном доме в Соломенском районе Киева взорвали мусоропровод, сообщил депутат Киевсовета Андрей Андреев.

Происшествие произошло в доме на улице Братьев Зеровых. Как отмечается, жильцы дома недавно начали делать ремонт.

Facebook Andrey Andreev Взрыв в Соломенском районе

"Обратите внимание на новоустановленные металопластиковые окна. Мы ещё даже не успели откосы доделать…" — написал Андреев на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал несколько фото последствий взрыва.

Как сообщалось, в понедельник, 20 февраля, на Крещатике в Киеве полиция задержала молодого мужчину с боевой гранатой.