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    Киев

    В киевской многоэтажке в мусоропроводе взорвали гранату

    (обновлено: )6811
    Происшествие произошло в доме на улице Братьев Зеровых (ранее Краснопартизанская). Данных о пострадавших пока не поступало, однако известно, что в результате взрыва разрушен мусоропровод.
    Взрыв в Соломенском районе
    Facebook Andrey Andreev

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В жилом многоэтажном доме в Соломенском районе Киева взорвали мусоропровод, сообщил депутат Киевсовета Андрей Андреев.

    Происшествие произошло в доме на улице Братьев Зеровых. Как отмечается, жильцы дома недавно начали делать ремонт.

    Facebook Andrey Andreev
    Взрыв в Соломенском районе

    "Обратите внимание на новоустановленные металопластиковые окна. Мы ещё даже не успели откосы доделать…" —  написал Андреев на своей странице в Facebook.

    Он также опубликовал несколько фото последствий взрыва.

    Как сообщалось, в понедельник, 20 февраля, на Крещатике в Киеве полиция задержала молодого мужчину с боевой гранатой.

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