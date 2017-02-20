В центре Киева задержали мужчину с боевой гранатой

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на Крещатике задержали мужчину с гранатой РГД-5, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Около 11.30 полицейские при проверке обнаружили у молодого человека в кармане гранату с запалом. Опасный предмет сразу накрыли ящиком, а территорию вокруг огородили до завершения проверки. Во время поверхностного осмотра мужчина пытался убежать, но его задержали и обнаружили в кармане гранату РГД-5 с запалом", — говорится в сообщении.

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Выяснилось, что опасный предмет переносил местный житель 1998 г.р. На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Происшествие зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства.

ГУ НП Граната РГД-5

Как сообщалось, в результате столкновений в центре Киева, произошедших накануне, пострадали шесть человек, еще шесть были задержаны.