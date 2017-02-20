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    В центре Киева задержали мужчину с боевой гранатой

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (72)

    (обновлено: )34351
    В полиции сообщили, что около 11.30 полицейские при проверке обнаружили у молодого человека в кармане гранату с запалом. Во время поверхностного осмотра мужчина пытался убежать.
    Задержание молодого мужчины с гранатой в центре Киева
    ГУ НП в Киеве

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на Крещатике задержали мужчину с гранатой РГД-5, сообщает пресс-служба столичной полиции.

    Стычки в центре Киева
    Канал "Ведомости Украина" в Youtube
    Столкновения митингующих с полицией в центре Киева

    "Около 11.30 полицейские при проверке обнаружили у молодого человека в кармане гранату с запалом. Опасный предмет сразу накрыли ящиком, а территорию вокруг огородили до завершения проверки. Во время поверхностного осмотра мужчина пытался убежать, но его задержали и обнаружили в кармане гранату РГД-5 с запалом", — говорится в сообщении.

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    Выяснилось, что опасный предмет переносил местный житель 1998 г.р. На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

    Происшествие зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства.

    ГУ НП
    Граната РГД-5

    Как сообщалось, в результате столкновений в центре Киева, произошедших накануне, пострадали шесть человек, еще шесть были задержаны.

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