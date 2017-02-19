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    Столкновения митингующих с полицией в центре Киева

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    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки (45)

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    Сторонники торговой блокады Донбасса в воскресенье устроили потасовку с полицией в центре Киева, пытаясь пронести палатки к зданию Администрации президента Украины.
    Канал "Ведомости Украина" в Youtube

    Несколько десятков человек двигались по Институтской улице в сторону Банковой, где находится Администрация президента Украины, и несли с собой разобранные палатки. Несколько сотен силовиков в спецодежде и касках преградили им дорогу, возникла потасовка. Митингующие применили в сторону полицейских огнетушитель и бросили петарду. Среди демонстрантов были депутаты Верховной Рады от фракции "Самопомич" Семен Семенченко и Сергей Соболев.

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    Полиция установила кордон на Институтской улице и никого не пропускает. Полицейским на подмогу прибыли бойцы Национальной гвардии. Митингующие стоят перед силовиками и оскорбляют их. Большинство демонстрантов одеты в камуфляжную форму, некоторые из них скрывают лица платками. У некоторых митингующих с собой биты и палки.

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