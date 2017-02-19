Столкновения митингующих с полицией в центре Киева

Несколько десятков человек двигались по Институтской улице в сторону Банковой, где находится Администрация президента Украины, и несли с собой разобранные палатки. Несколько сотен силовиков в спецодежде и касках преградили им дорогу, возникла потасовка. Митингующие применили в сторону полицейских огнетушитель и бросили петарду. Среди демонстрантов были депутаты Верховной Рады от фракции "Самопомич" Семен Семенченко и Сергей Соболев.

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Полиция установила кордон на Институтской улице и никого не пропускает. Полицейским на подмогу прибыли бойцы Национальной гвардии. Митингующие стоят перед силовиками и оскорбляют их. Большинство демонстрантов одеты в камуфляжную форму, некоторые из них скрывают лица платками. У некоторых митингующих с собой биты и палки.