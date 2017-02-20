Под Киевом жестоко убит экс-глава правления "Астра Банка"

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Бывший председатель правления "Астра Банка" Роман Чумак был убит в своем доме в селе Старые Петровцы Киевской области.
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на председателя правления "Пиреус Банка" Сергея Наумова.
"Убили моего друга, крестного моего сына. Он был патриотом и волонтером", — написал Наумов на своей странице в facebook.
Убийство произошло в ночь с 14 на 15 февраля, неизвестные проникли в жилой дом, отжав пластиковое окно.
Связав Чумака, преступники пытали его, чтобы получить информацию о деньгах и материальные ценности. От полученных телесных повреждений Чумак скончался на месте преступления. Преступники забрали с собой сейф, рассказал Наумов.
До 2010 года Чумак возглавлял корпоративный бизнес в "УкрСиббанке" в должности заместителя председателя правления. В 2010 году он стал директором группы компаний "Октава Капитал". В 2015 году был председателем правления Астра Банка.
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