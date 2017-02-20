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    Киев

    Под Киевом жестоко убит экс-глава правления "Астра Банка"

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (407)

    (обновлено: )48141
    Коллега погибшего сообщил, что преступники проникли в дом ночью, отжав пластиковые окна, они пытали Романа Чумака, а когда банкир скончался, унесли сейф с ценностями с собой.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Бывший председатель правления "Астра Банка" Роман Чумак был убит в своем доме в селе Старые Петровцы Киевской области.

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    Роман Чумак
    Анна Маляр
    аккаунт Анны Маляр в Facebook
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    Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на председателя правления "Пиреус Банка" Сергея Наумова.

    "Убили моего друга, крестного моего сына. Он был патриотом и волонтером", — написал Наумов на своей странице в facebook.

    Убийство произошло в ночь с 14 на 15 февраля, неизвестные проникли в жилой дом, отжав пластиковое окно.

    Связав Чумака, преступники пытали его, чтобы получить информацию о деньгах и материальные ценности. От полученных телесных повреждений Чумак скончался на месте преступления. Преступники забрали с собой сейф, рассказал Наумов.

    До 2010 года Чумак возглавлял корпоративный бизнес в "УкрСиббанке" в должности заместителя председателя правления. В 2010 году он стал директором группы компаний "Октава Капитал". В 2015 году был председателем правления Астра Банка.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 21 января в Днепровском районе Киева застрелили адвоката. Инцидент произошел ночью на улице Никольско-Слободская.

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