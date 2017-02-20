Под Киевом жестоко убит экс-глава правления "Астра Банка"

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Бывший председатель правления "Астра Банка" Роман Чумак был убит в своем доме в селе Старые Петровцы Киевской области.

commercialproperty.ua Роман Чумак

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на председателя правления "Пиреус Банка" Сергея Наумова.

"Убили моего друга, крестного моего сына. Он был патриотом и волонтером", — написал Наумов на своей странице в facebook.

Убийство произошло в ночь с 14 на 15 февраля, неизвестные проникли в жилой дом, отжав пластиковое окно.

Связав Чумака, преступники пытали его, чтобы получить информацию о деньгах и материальные ценности. От полученных телесных повреждений Чумак скончался на месте преступления. Преступники забрали с собой сейф, рассказал Наумов.

До 2010 года Чумак возглавлял корпоративный бизнес в "УкрСиббанке" в должности заместителя председателя правления. В 2010 году он стал директором группы компаний "Октава Капитал". В 2015 году был председателем правления Астра Банка.

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