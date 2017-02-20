В центре Киева полиция изъяла гранату, взрывпакет и ножи

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции в центре Киева изымают опасные предметы, в частности, у киевлян забрали светошумовую гранату и взрывпакет, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

В Киеве 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к памятным дням по погибшим на Майдане в 2014 году, организаторы заявили участие в мероприятиях 196 тысяч человек. В центральной части столицы усилена охрана общественного порядка, в правительственном квартале в Киеве дежурят несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии. Кроме того, силовики установили кордон на улице Банковой, где расположена Администрация президента Украины и не пускают туда никого. За кордоном силовиков стоят несколько десятков полицейских автобусов и автомобилей Нацгвардии.

"На улице Михайловской на фильтрационном пункте был остановлен киевлянин, 1959 года рождения. У мужчины полицейские изъяли перемотанную скотчем светошумовую гранату и предмет, похожий на петарду. Кроме этого, к гранате прикреплены также шурупы и другие металлические предметы", — говорится в сообщении.

По данным полиции, у мужчины на Крещатике правоохранители во время проверки изъяли предмет, похожий на взрывной пакет, на место происшествия были вызваны сотрудники взрывотехнической службы.

kyiv.npu.gov.ua Предмет, похожий на взрывной пакет и изъятый на Майдане правоохранителями

Полиция также изъяла стартовый пистолет с явными признаками переделки под боевое оружие. Согласно сообщению, еще у двух мужчин забрали штык-нож и охотничий нож. Кроме того, сотрудники полиции у 18-летнего местного студента обнаружили предмет, похожий на стартовый пистолет с явными признаками переделки под боевое оружие. Его изъяли и направили на проведение экспертизы.

kyiv.npu.gov.ua Изъятый на Майдане нож