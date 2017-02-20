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    Киев

    В центре Киева полиция изъяла гранату, взрывпакет и ножи

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (84)

    (обновлено: )2510
    У мужчины на улице Михайловской полицейские изъяли перемотанную скотчем светошумовую гранату и предмет, похожий на петарду. К гранате были прикреплены шурупы и другие металлические предметы.
    Перемотанные скотчем светошумовая граната и предмет, похожий на петарду. Изъяты 20 февраля в Киеве
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции в центре Киева изымают опасные предметы, в частности, у киевлян забрали светошумовую гранату и взрывпакет, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

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    В Киеве 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к памятным дням по погибшим на Майдане в 2014 году, организаторы заявили участие в мероприятиях 196 тысяч человек. В центральной части столицы усилена охрана общественного порядка, в правительственном квартале в Киеве дежурят несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии. Кроме того, силовики установили кордон на улице Банковой, где расположена Администрация президента Украины и не пускают туда никого. За кордоном силовиков стоят несколько десятков полицейских автобусов и автомобилей Нацгвардии. 

    "На улице Михайловской на фильтрационном пункте был остановлен киевлянин, 1959 года рождения. У мужчины полицейские изъяли перемотанную скотчем светошумовую гранату и предмет, похожий на петарду. Кроме этого, к гранате прикреплены также шурупы и другие металлические предметы", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, у мужчины на Крещатике правоохранители во время проверки изъяли предмет, похожий на взрывной пакет, на место происшествия были вызваны сотрудники взрывотехнической службы.

    kyiv.npu.gov.ua
    Предмет, похожий на взрывной пакет и изъятый на Майдане правоохранителями

    Полиция также изъяла стартовый пистолет с явными признаками переделки под боевое оружие. Согласно сообщению, еще у двух мужчин забрали штык-нож и охотничий нож. Кроме того, сотрудники полиции у 18-летнего местного студента обнаружили предмет, похожий на стартовый пистолет с явными признаками переделки под боевое оружие. Его изъяли и направили на проведение экспертизы.

    kyiv.npu.gov.ua
    Изъятый на Майдане нож

    Напомним, на центральных улицах стоят рамки-металлоискатели, силовики выборочно просят пройти через них желающих попасть в центр. При этом движение по центральной улице Киева — Крещатику — перекрыто.
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