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    Фотоленты

    Поселок Веселое: старики, собаки и руины

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (747)

    (обновлено: )64
    Ситуация в Донецкой области
    Ситуация в селе Веселое Донецкой области
    Ситуация в селе Веселое Донецкой области
    Ситуация в селе Веселое Донецкой области
    Ситуация в селе Веселое Донецкой области
    Ситуация в селе Веселое Донецкой области
    Ситуация в селе Веселое Донецкой области
    Ситуация в селе Веселое Донецкой области
    Ситуация в Донецкой области
    Ситуация в Донецкой области
    Ситуация в Донецкой области
    Жители на улице села Веселое Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в селе Веселое Донецкой области
    Жители села Веселое Донецкой области получают хлеб.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в селе Веселое Донецкой области
    Жители села Веселое Донецкой области получают уголь.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в селе Веселое Донецкой области
    Жители села Веселое Донецкой области получают уголь.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в селе Веселое Донецкой области
    Жители села Веселое Донецкой области получают уголь.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в селе Веселое Донецкой области
    Жители села Веселое Донецкой области получают уголь.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в селе Веселое Донецкой области
    Разрушенный дом в селе Веселое Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в селе Веселое Донецкой области
    Жительница села Веселое Донецкой области.
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    Ситуация в Донецкой области
    Люди греются у огня на улице в селе Веселое Донецкой области.
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    Ситуация в Донецкой области
    Разрушенное здание в селе Веселое Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Жители на улице села Веселое Донецкой области.

    Веселое — село в Украине, находится в Ясиноватском районе Донецкой области.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Украина рискует попасть под международные санкции из-за пенсионеров Донбасса

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Foreign Policy: Киев подбрасывает дрова в огонь на Донбассе

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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