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    Спецоперация по задержанию руководства "Чернобыльского спецкомбината"

    (обновлено: )10710
    Директора ГП Чернобыльский спецкомбинат и его заместителя задержали на взятке
    Директора ГП Чернобыльский спецкомбинат и его заместителя задержали на взятке
    Директора ГП Чернобыльский спецкомбинат и его заместителя задержали на взятке
    Директора ГП Чернобыльский спецкомбинат и его заместителя задержали на взятке
    Директора ГП Чернобыльский спецкомбинат и его заместителя задержали на взятке
    Директора ГП Чернобыльский спецкомбинат и его заместителя задержали на взятке
    Директора ГП "Чернобыльский спецкомбинат" и его заместителя задержали на взятке.
    Анатолий Матиос/Facebook
    Директора ГП Чернобыльский спецкомбинат и его заместителя задержали на взятке
    Директора ГП "Чернобыльский спецкомбинат" и его заместителя задержали на взятке
    Facebook Анатолия Матиоса
    Директора ГП Чернобыльский спецкомбинат и его заместителя задержали на взятке
    Директора ГП "Чернобыльский спецкомбинат" и его заместителя задержали на взятке.
    112 Украина
    Директора ГП Чернобыльский спецкомбинат и его заместителя задержали на взятке
    Директора ГП "Чернобыльский спецкомбинат" и его заместителя задержали на взятке.
    Анатолий Матиос/Facebook
    Директора ГП Чернобыльский спецкомбинат и его заместителя задержали на взятке
    Директора ГП "Чернобыльский спецкомбинат" и его заместителя задержали на взятке.
    112.ua

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    Директора ГП "Чернобыльский спецкомбинат" и его заместителя задержали на взятке.

    Директор государственного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат" и его заместитель задержаны на взятке в 700 тысяч гривен, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

    "Директор и заместитель требовали и получили с коммерческого предприятия "откат-взятку" в сумме около 700 тыс грн за законно выигранный тендер на поставку топлива", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

    Оба задержаны следователями военной прокуратуры "на горячем", деньги изъяты.

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