Спецоперация по задержанию руководства "Чернобыльского спецкомбината"

Директор государственного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат" и его заместитель задержаны на взятке в 700 тысяч гривен, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Директор и заместитель требовали и получили с коммерческого предприятия "откат-взятку" в сумме около 700 тыс грн за законно выигранный тендер на поставку топлива", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

Оба задержаны следователями военной прокуратуры "на горячем", деньги изъяты.

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