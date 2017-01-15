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Задержанный на взятке судья Хозсуда Киева арестован – СМИ

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По информации СМИ, судья Вита Бортницкая частично удовлетворила ходатайство прокуратуры и избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 293 тысяч гривен.
Задержание на взятке судьи в Киеве
Facebook Юрия Луценко

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В субботу Печерский районный суд Киева арестовал судью Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка, подозреваемого в получении взятки, и установил залог в сумме 293 тысяч гривен, сообщает "Левый берег".

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Пресс-служба Нацполиции в Киеве
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"Судья Вита Бортницкая частично удовлетворила ходатайство прокуратуры и избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 293 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в столице на крупной взятке задержан судья Хозяйственного суда Киева.

Напомним, Верховная Рада дала разрешение на арест Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Согласно законодательству, разрешение на привлечение судей к ответственности предоставляет парламент, снимая с чиновника неприкосновенность. После этого суд избирает меру пресечения.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что судья Чаус планировал получить взятку в 150 тысяч долларов за освобождение подсудимого от уголовного наказания. В ходе обыска у него были обнаружены денежные средства — часть в автомобиле, часть в тайнике в стеклянных банках. Чаус был вызван на допрос в специализированную прокуратуру, однако он не явился туда.

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