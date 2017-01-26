Вице-мэра Ужгорода разоблачили на взятке - Луценко

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители разоблачили на вымогательстве взятки в 40 тыс гривен первого вице-мэра Ужгорода Иштвана Цапа, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

"Облпрокуратура и управление К СБУ зафиксировали на вымогательстве взятки первого заместителя мэра Ужгорода Цапа, который вымогал у предпринимателя 40 тыс. грн за разрешение приватизации земли", — написал Луценко.

Он также отметил, что определенного взяточником посредника сегодня задержали во время получения второго транша взятки. Самого же Цапа задержать не удалось.

"Гражданин Цап находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега. Рекомендую ему немедленно прибыть в прокуратуру с повинной. Можно даже заключить соглашение со следствием, если сообщить, кому шли деньги наверх", — отметил Луценко.