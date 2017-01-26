наверх
26.01.201700:37
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23- 0.04
  • USD27.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Вице-мэра Ужгорода разоблачили на взятке - Луценко

    7
    Вице-мэра Ужгорода Иштвана Цапа разоблачили на взятке
    Фото со страницы Юрия Луценко в Facebook

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители разоблачили на вымогательстве взятки в 40 тыс гривен первого вице-мэра Ужгорода Иштвана Цапа, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

    "Облпрокуратура и управление К СБУ зафиксировали на вымогательстве взятки первого заместителя мэра Ужгорода Цапа, который вымогал у предпринимателя 40 тыс. грн за разрешение приватизации земли", — написал Луценко.

    Он также отметил, что определенного взяточником посредника сегодня задержали во время получения второго транша взятки. Самого же Цапа задержать не удалось.

    "Гражданин Цап находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега. Рекомендую ему немедленно прибыть в прокуратуру с повинной. Можно даже заключить соглашение со следствием, если сообщить, кому шли деньги наверх", — отметил Луценко.

    Ссылки по теме:
      Самое читаемое
      • Читаемое
      • За сутки
      Темы дня
      Польский флаг
      Украина-Польша: патриотизм и раздор
      Кость Бондаренко
      Один на всех. Новый закон о языке
      Мусор во Львове
      С душком. Львов утопает в мусоре
      Эмигрант на стройплощадке
      Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине