В Харькове на взятке задержали двух чиновников

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Главный специалист юридического департамента горсовета совместно с заместителем начальника одного из районных отделов Государственной исполнительной службы города Харькова требовали 30 тысяч гривен взятки от директора общества, сообщает пресс-служба департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

В обмен на материальное вознаграждение чиновники гарантировали приостановление исполнения решения Хозяйственного суда о расторжении договора аренды и освобождении нежилого помещения коммунальной собственности. В дальнейшем за пользование помещением предусматривалась ежемесячная "рента" должностным лицам в сумме 6 тысяч гривен.

Нацполиция Задержание взяточников в Харькове

Чиновники получали деньги в три этапа через директора юридической фирмы-помощника адвоката. Правоохранители задокументировали два факта вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды в сумме 5 и 13 тысяч гривен.

Во вторник, 10 января, правоохранители задержали должностных лиц во время получения третьей части взятки в сумме 12 тысяч гривен.

По данному факту Харьковской местной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 10-ти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Продолжаются обыски по местам жительства и работы злоумышленников, также решается вопрос относительно избрания меры пресечения и сообщения им о подозрении.