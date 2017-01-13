В Киеве на взятке в 13 тыс дол задержали судью - ГПУ

Facebook Юрия Луценко

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В столице на крупной взятке задержан судья Хозяйственного суда Киева, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с САП и СБУ задержали с поличным судью Хозяйственного суда М. Киева, который мошенническим способом пытался получить от предпринимателя 16 000 долл за решение в вышестоящих инстанциях Арбитражного суда вопросов в пользу взяткодателя", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Фамилия судьи не сообщается.

Facebook Юрия Луценко На месте задержания судьи в Киеве

Ранее Верховная Рада дала разрешение на арест Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Согласно законодательству, разрешение на привлечение судей к ответственности предоставляет парламент, снимая с чиновника неприкосновенность. После этого суд избирает меру пресечения.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что судья Чаус планировал получить взятку в 150 тысяч долларов за освобождение подсудимого от уголовного наказания. В ходе обыска у него были обнаружены денежные средства — часть в автомобиле, часть в тайнике в стеклянных банках. Чаус был вызван на допрос в специализированную прокуратуру, однако он не явился туда.