В Киеве судья погорел на взятке в $22 тыс

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Судья Соломенского суда Киева задержан при получении взятки в 22 тысячи долларов, сообщил в четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Только что сотрудники департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро (посредник) при получении взятки 22000 долларов США", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

По его словам, судья получил взятку за содействие в снятии ареста на имущество, которое было в залоге.

Напомним, Верховная Рада дала разрешение на арест Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Согласно законодательству, разрешение на привлечение судей к ответственности предоставляет парламент, снимая с чиновника неприкосновенность. После этого суд избирает меру пресечения.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что судья Чаус планировал получить взятку в 150 тысяч долларов за освобождение подсудимого от уголовного наказания. В ходе обыска у него были обнаружены денежные средства — часть в автомобиле, часть в тайнике в стеклянных банках. Чаус был вызван на допрос в специализированную прокуратуру, однако он не явился туда.