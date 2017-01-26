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    В Киеве судья погорел на взятке в $22 тыс

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    (обновлено: )43
    Как сообщается, сотрудники департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро при получении взятки 22 тыс долларов США.
    Судью Соломенского райсуда Киева задержали на взятке в 22 тыс. долларов
    Фото со страницы Арсена Авакова в Facebook

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Судья Соломенского суда Киева задержан при получении взятки в 22 тысячи долларов, сообщил в четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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    Пресс-служба Нацполиции в Киеве
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    "Только что сотрудники департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро (посредник) при получении взятки 22000 долларов США", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

    По его словам, судья получил взятку за содействие в снятии ареста на имущество, которое было в залоге.

    Напомним, Верховная Рада дала разрешение на арест Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Согласно законодательству, разрешение на привлечение судей к ответственности предоставляет парламент, снимая с чиновника неприкосновенность. После этого суд избирает меру пресечения.

    Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что судья Чаус планировал получить взятку в 150 тысяч долларов за освобождение подсудимого от уголовного наказания. В ходе обыска у него были обнаружены денежные средства — часть в автомобиле, часть в тайнике в стеклянных банках. Чаус был вызван на допрос в специализированную прокуратуру, однако он не явился туда.

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