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    Киев

    Многофункциональный: в Киеве водитель маршрутки смотрел сериал во время езды

    (обновлено: )6

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве заметили "многофункционального" водителя маршрутки, который одновременно управлял автобусом, пересчитывал деньги и смотрел сериал. Об этом в группе "Воскресенка + Радужный" сообщил киевлянин Андрей Яковенко и выложил видео, снятое в маршрутке №509.

    "Возможно, этот водитель подвозит в школу вашего ребенка. Маршрут №509. Смотрит сериал прямо во время движения. Даже на то, что я снимал на телефон, внимания не обращал. Ну, любит человек кинематограф", — иронично написал он.

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