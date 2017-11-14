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    В Луцке из маршрутки выпал 78-летний мужчина

    (обновлено: )34
    По словам очевидцев, когда пожилой мужчина выпал из маршрутки, водитель бросил пострадавшего без помощи и просто уехал.
    Маршрутное такси. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Возле железнодорожного вокзала Луцка на остановке выпал из маршрутки и пострадал 78-летний мужчина, сообщает УНН.

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    По словам очевидцев, когда пожилой мужчина выпал из маршрутки, водитель бросил пострадавшего без помощи и просто уехал.

    Пресс-секретарь патрульной полиции Луцка Ольга Бузелук сообщила, что пострадал мужчина 1939 года рождения. По ее словам, патрульные задержали водителя, но тот объяснил, что пенсионер сам выпал из маршрутки.

    По предварительным выводам, у пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма, он госпитализирован.

    Следователи, которые должны опросить свидетелей, определят, наказывать ли водителя.

    Напомним, в Днепре 18 сентября около 06.25 утра, на улице Глинки из маршрутного такси выпала девушка.

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