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    В Николаеве маршрутка без водителя врезалась в джип

    (обновлено: )152
    По данным николаевского интернет-издания, водитель припарковал маршрутку под уклоном, но забыл поставить на ручной тормоз, в результате чего она покатилась назад, пересекла улицу, трамвайные пути и врезалась в Toyota.
    ДТП с участием маршрутки в Николаеве, 13 ноября 2017
    Novosti-N.org

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Маршрутка, оставленная водителем без присмотра, столкнулась с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado в Николаеве, пострадавших нет, сообщает местное издание Novosti N.

    Авария произошла днем в понедельник на улице Никольской.

    Novosti-N.org
    ДТП с участием маршрутки в Николаеве, 13 ноября 2017

    Согласно сообщению, водитель припарковал маршрутку на конечной остановке 43-го маршрута возле ДК "Строителей" и вышел из машины.

    "Автомобиль стоял под уклоном, однако водитель забыл поставить ручной тормоз. Через некоторое время микроавтобус самопроизвольно покатился назад, пересек по диагонали всю улицу, в том числе и трамвайные рельсы, и врезался в Toyota, припаркованную возле 39-й школы", — сообщает издание.

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    Оба транспортных средства получили механические повреждения.

    Ранее в Николаеве произошло ДТП с участием трактора.

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