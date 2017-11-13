В Николаеве маршрутка без водителя врезалась в джип

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Маршрутка, оставленная водителем без присмотра, столкнулась с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado в Николаеве, пострадавших нет, сообщает местное издание Novosti N.

Авария произошла днем в понедельник на улице Никольской.

Novosti-N.org ДТП с участием маршрутки в Николаеве, 13 ноября 2017

Согласно сообщению, водитель припарковал маршрутку на конечной остановке 43-го маршрута возле ДК "Строителей" и вышел из машины.

"Автомобиль стоял под уклоном, однако водитель забыл поставить ручной тормоз. Через некоторое время микроавтобус самопроизвольно покатился назад, пересек по диагонали всю улицу, в том числе и трамвайные рельсы, и врезался в Toyota, припаркованную возле 39-й школы", — сообщает издание.

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Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Ранее в Николаеве произошло ДТП с участием трактора.