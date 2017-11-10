В Харькове из больницы выписали пострадавшую в резонансном ДТП

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Харькове из больницы выписали женщину, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии на Сумской 18 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

"Одну из пострадавших в аварии — пациентку 4-й неотложной Оксану Нестеренко — выписали сегодня. Она продолжит лечение амбулаторно — дома", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас в стационаре остаются трое пострадавших. Беременная женщина до сих пор остается в состоянии медикаментозного сна.

Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.