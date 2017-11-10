наверх
10.11.201713:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Харькове из больницы выписали пострадавшую в резонансном ДТП

    Тема:

    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (125)

    (обновлено: )43
    Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, сейчас в стационаре остаются трое пострадавших. Беременная женщина до сих пор остается в состоянии медикаментозного сна.
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    sq.com.ua

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Харькове из больницы выписали женщину, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии на Сумской 18 октября.

    Второй подозреваемый в совершении масштабного ДТП в центре Харькова Геннадий Дронов
    Скриншот с видео
    ДТП в Харькове: второй подозреваемый называет себя потерпевшим

    Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

    "Одну из пострадавших в аварии — пациентку 4-й неотложной Оксану Нестеренко — выписали сегодня. Она продолжит лечение амбулаторно — дома", — говорится в сообщении.

    В пресс-службе добавили, что сейчас в стационаре остаются трое пострадавших. Беременная женщина до сих пор остается в состоянии медикаментозного сна.

    Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаг Украины
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Елена Лукаш. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Шабовта: преступный мир Украины должен поставить Авакову золотой бюст
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова