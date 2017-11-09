Найден третий виновник смертельного ДТП в Харькове

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. После ареста второго участника смертельного ДТП на ул. Сумской в Харькове, водителя "Туарега" Геннадия Дронова, активисты заявили, что вину должен нести и третий "участник" — должностное лицо, передает "Город Х".

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"Теперь я ожидаю, что будет объявлено ​​подозрение и кому-то из должностных лиц Харьковского городского совета, который отвечает за организацию в городе дорожного движения. Ведь Дронов если и нарушил правила дорожного движения, то сделал это не намеренно, а из-за отсутствия на дороге видимой дорожной разметки, в частности стоп-линии перед светофором. Такая линия на площади Конституции (со стороны Бурсацкого спуска) была нанесена только на следующий день после смертельного ДТП", — высказал мнение вице-президент Общества участников движения Виктор Козориз.

По его словам, большинство водителей, которые собираются поворачивать налево на ул. Сумскую, и сейчас практически не останавливаются перед этой стоп-линией, а пытаются протянуть чуть дальше, ближе к перекрестку.

"И ориентируются они не на ближний светофор, установленный со стороны площади Конституции, а на дальний, установленный на улице Сумской. Потому что если остановиться перед стоп-линией в левой полосе, то справа сигналов светофора водителям практически не видно. А если справа перед светофором останавливается фура или большой автомобиль, то водителям с левых полос этого светофора совсем не видно", — отметил Козориз.

Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.