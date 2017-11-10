В Кривом Роге "девятка" влетела в маршрутку, девять пострадавших

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В результате столкновения легкового автомобиля и маршрутки вечером в пятницу в Кривом Роге Днепропетровской области пострадали девять человек, пишет "Первый городской".

Авария произошла в районе улицы Волшебной (бывш. Косыгина).

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"Маршрутка с пассажирами ехала со стороны улицы Сергея Колачевского в направлении СевГОКа. В противоположном направлении ехал "ВАЗ-2109". По непонятным причинам легковушка вылетела на встречную полосу и ударила в бок общественный транспорт, после чего врезалась в отбойник", — сказано в сообщении.

1tv.kr.ua На месте ДТП в Кривом Роге

Легковой автомобиль не подлежит восстановлению. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.

Ушибы и переломы получили еще восемь пассажиров микроавтобуса.

1tv.kr.ua На месте ДТП в Кривом Роге

На месте работали шесть машин скорой помощи.

Ранее на ул. Мазепы во Львове столкнулись два маршрутных такси, в результате чего пострадали пять пассажиров.