В Кривом Роге "девятка" влетела в маршрутку, девять пострадавших

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В результате столкновения легкового автомобиля и маршрутки вечером в пятницу в Кривом Роге Днепропетровской области пострадали девять человек, пишет "Первый городской".
Авария произошла в районе улицы Волшебной (бывш. Косыгина).
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"Маршрутка с пассажирами ехала со стороны улицы Сергея Колачевского в направлении СевГОКа. В противоположном направлении ехал "ВАЗ-2109". По непонятным причинам легковушка вылетела на встречную полосу и ударила в бок общественный транспорт, после чего врезалась в отбойник", — сказано в сообщении.
Легковой автомобиль не подлежит восстановлению. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.
Ушибы и переломы получили еще восемь пассажиров микроавтобуса.
На месте работали шесть машин скорой помощи.
Ранее на ул. Мазепы во Львове столкнулись два маршрутных такси, в результате чего пострадали пять пассажиров.