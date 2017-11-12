Первый поезд "Укрзализныци" с вагонами-трансформерами вышел на маршрут

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Из Киева в Запорожье в первый рейс отправился поезд из новых украинских вагонов-трансформеров, сообщает "Укринформ".

Вагоны-трансформеры изготовлены на ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".

"Ночной экспресс" №38 сообщением Киев — Запорожье отправился в первый рейс в 21:10 и прибудет в Запорожье в воскресенье, в 06:32. Во время рейса запланированы остановки на станциях Расава (21:59), Каменское-Пассажирское (04:40), Днипро Главный (04:40). Из Запорожья в то же время отправится поезд №738 уже как "Интерсити+" 12 ноября в 08:21 и прибудет в столицу в 16:33. Будет останавливаться на станциях Днипро Главный (09:52) и Кагарлык (15:27)", — говорится в сообщении "Укрзализныци".

Стоимость билета в вагоне класса І составляет 616,27 гривен, ІІ класса — 306,73 гривен.

Ранее сообщалось, что 4 ноября впервые вышел двухэтажный поезд Тернополь — Киев. Это второй двухэтажный поезд на маршруте. В нем 636 мест для пассажиров.