наверх
12.11.201704:37
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Первый поезд "Укрзализныци" с вагонами-трансформерами вышел на маршрут

    (обновлено: )3310
    Вагоны-трансформеры изготовлены на ПАО "Крюковский вагоностроительный завод". Стоимость билета в вагоне класса І составляет 616,27 гривен, ІІ класса - 306,73 гривен.
    Вагоны-трансформеры Укрзализныци
    @Kravtsov_e

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина.  Из Киева в Запорожье в первый рейс отправился поезд из новых украинских вагонов-трансформеров, сообщает "Укринформ".

    Пассажирский поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
    Что украсть в "Укрзализныце", лучше всех знают железнодорожники - эксперт

    Вагоны-трансформеры изготовлены на ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".

    "Ночной экспресс" №38 сообщением Киев — Запорожье отправился в первый рейс в 21:10 и прибудет в Запорожье в воскресенье, в 06:32. Во время рейса запланированы остановки на станциях Расава (21:59), Каменское-Пассажирское (04:40), Днипро Главный (04:40). Из Запорожья в то же время отправится поезд №738 уже как "Интерсити+" 12 ноября в 08:21 и прибудет в столицу в 16:33. Будет останавливаться на станциях Днипро Главный (09:52) и Кагарлык (15:27)", — говорится в сообщении "Укрзализныци".

    Стоимость билета в вагоне класса І составляет 616,27 гривен, ІІ класса — 306,73 гривен.

    @Kravtsov_e
    Вагоны-трансформеры "Укрзализныци"

    Ранее сообщалось, что 4 ноября впервые вышел двухэтажный поезд Тернополь — Киев. Это второй двухэтажный поезд на маршруте. В нем 636 мест для пассажиров.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    Путин - Трамп: вьетнамский саммит
    Погребинский: разрыв дипломатических отношений с РФ в перспективе возможен. Видео
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Бортник: Польша из адвоката Украины превратилась в ее прокурора. Видео
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Луи Си Кей
    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман...