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    Киев

    В Киеве грузовик с отказавшими тормозами протаранил пять авто

    (обновлено: )9610
    Масштабная авария произошла на столичном проспекте имени Лобановского. На магистрали образовалась пробка
    Столкновение грузовика и 5 авто в Киеве
    Фото dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Лобановского произошла масштабная авария, в которой пострадали два человека, были разбиты шесть машин.

    "У грузовика отказали тормоза. Машина летела со спуска порядка 600 метром. В последствии произошло столкновение с Hyundai, Toyota, Renault и Audi. Пострадали ребенок из Audi и водитель Toyota. В срочном порядке госпитализированы", — говорится в сообщении сообщества dtp.kiev.ua.

    Фото сообщества dtp.kiev.ua
    Грузовик протаранил пять авто в Киеве

    Грузовик протаранил автомобили Ford, Audi, Hyundai, Toyota, Renault, Opel.

    На месте аварии работают медики. Движение было остановлено.

    Авария спровоцировала большой затор на дороге.

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    Напомним, в ночь на 23 октября в Киеве произошло ДТП с участием грузовика и такси. В результате инцидента пострадали несколько человек.

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