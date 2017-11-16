В Киеве грузовик с отказавшими тормозами протаранил пять авто

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Лобановского произошла масштабная авария, в которой пострадали два человека, были разбиты шесть машин.

"У грузовика отказали тормоза. Машина летела со спуска порядка 600 метром. В последствии произошло столкновение с Hyundai, Toyota, Renault и Audi. Пострадали ребенок из Audi и водитель Toyota. В срочном порядке госпитализированы", — говорится в сообщении сообщества dtp.kiev.ua.

Фото сообщества dtp.kiev.ua Грузовик протаранил пять авто в Киеве

Грузовик протаранил автомобили Ford, Audi, Hyundai, Toyota, Renault, Opel.

На месте аварии работают медики. Движение было остановлено.

Авария спровоцировала большой затор на дороге.

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Напомним, в ночь на 23 октября в Киеве произошло ДТП с участием грузовика и такси. В результате инцидента пострадали несколько человек.