В Киеве грузовик с отказавшими тормозами протаранил пять авто

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Лобановского произошла масштабная авария, в которой пострадали два человека, были разбиты шесть машин.
"У грузовика отказали тормоза. Машина летела со спуска порядка 600 метром. В последствии произошло столкновение с Hyundai, Toyota, Renault и Audi. Пострадали ребенок из Audi и водитель Toyota. В срочном порядке госпитализированы", — говорится в сообщении сообщества dtp.kiev.ua.
Грузовик протаранил автомобили Ford, Audi, Hyundai, Toyota, Renault, Opel.
На месте аварии работают медики. Движение было остановлено.
Авария спровоцировала большой затор на дороге.
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Напомним, в ночь на 23 октября в Киеве произошло ДТП с участием грузовика и такси. В результате инцидента пострадали несколько человек.