Возле Херсона армейский грузовик протаранил автомобиль

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В Олешковском районе Херсонской области, на дороге Геническ — Херсон произошло ДТП, в ходе которого армейский грузовик врезался в легковой автомобиль и загорелся, сообщает "Таймер" со ссылкой на очевидцев происшествия.

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В результате ДТП травмы получили пять человек, в том числе двое детей. Пострадали водитель грузовика, водитель автомобиля и пассажиры.

Все пострадавшие доставлены в районную больницу.

Ранее сотрудник столичной патрульной полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался на BMV 109 в электроопору. В результате инцидента погибла пассажирка авто.