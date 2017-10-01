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    Происшествия

    ДТП во Львовской области: поезд протащил грузовик на 20 метров

    (обновлено: )135
    По предварительным данным, водитель ГАЗ-66 при перевозке дров не остановился на регулируемом железнодорожном переезде на мигающий сигнал светофора со звуковым сигналом.
    Железная дорога
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. Три человека пострадали в результате столкновения электропоезда и грузовика во Львовской области, сообщает в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    Инцидент произошел в субботу. По предварительным данным, водитель ГАЗ-66, 42-летний житель Старосамборского района при перевозке дров не остановился на регулируемом железнодорожном переезде на мигающий сигнал светофора со звуковым сигналом.

    "В результате произошло столкновение грузовика и электропоезда сообщением "Сянки — Львов". Поезд протащил ГАЗ-66 по пути примерно 20 метров, после чего автомобиль отбросило в сторону", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    Скриншот сообщения

    В результате столкновения водитель автомобиля и двое его пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного дела.

    Ранее сообщалось, что два человека погибли и трое травмированы в результате столкновения двух автомобилей в Харьковской области

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