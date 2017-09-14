наверх
14.09.201722:07
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве на мосту перевернулся грузовик и перекрыл дорогу

    (обновлено: )117
    В Киеве на улице Богатырской столкнулись два грузовика. Один из их перевернулся. В результате этого перекрыто движение на улице Богатырской в Оболонском районе.
    ДТП в Киеве с участием грузовика
    Киев Оперативный в Facebook

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. В Киеве из-за ДТП полностью перекрыто движение на улице Богатырской в Оболонском районе. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

    Киев Оперативный в Facebook
    В Киеве на мосту перевернулся грузовик и перекрыл дорогу

    "После столкновения между собой двух грузовиков на улице Богатырской (путепровод над проспектом Степана Бандеры) один из них перевернулся на бок. Ждут полицию. Большая пробка", — говорится в сообщении.

    Напомним, 11 сентября недалеко от села Вознесенское Черниговского района произошло ДТП с погибшими.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Портнов. Архивное фото
    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны