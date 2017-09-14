КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. В Киеве из-за ДТП полностью перекрыто движение на улице Богатырской в Оболонском районе. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Киев Оперативный в Facebook В Киеве на мосту перевернулся грузовик и перекрыл дорогу

"После столкновения между собой двух грузовиков на улице Богатырской (путепровод над проспектом Степана Бандеры) один из них перевернулся на бок. Ждут полицию. Большая пробка", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 сентября недалеко от села Вознесенское Черниговского района произошло ДТП с погибшими.