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    Происшествия

    В Одесской области две девочки прокатились на подножке грузовика: одна погибла

    (обновлено: )35
    Автомобиль, с которого прыгнули девочки в Одесской области
    dumskaya.net

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. В Одесской области правоохранители проводят проверку по факту травмирования детей. Как сообщила пресс-служба ГУ НП, в селе Петропавловка Саратского района две 12-летние девочки решили прокатиться на подножке грузового автомобиля Mersedes-Benz 308, развозившего продукты по магазинам.

    dumskaya.net
    Автомобиль, с которого прыгнули девочки в Одесской области

    Когда автомобиль выехал на автодорогу, девочки запрыгнули на подножку и стояли на ней, удерживаясь за ручку задних дверей. Проехав немного, они спрыгнули. В результате падения дети получили серьезные травмы — одна из них скончалась в больнице, вторая находится в реанимации.

    34-летний водитель, управлявший грузовиком, не видел детей. На выезде из села его остановили местные жители, которые рассказали о травмировании девочек.

    Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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