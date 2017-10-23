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    Киев

    В Киеве столкнулись такси и грузовик

    (обновлено: )33
    Водитель грузовика Mersedes пытался совершить разворот в неустановленном для этого месте. Поворачивая из второго ряда, он не увидел такси Renault Logan в крайней левой полосе.
    ДТП в Киеве
    espreso.tv

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник, 23 октября, в Киеве произошло ДТП с участием грузовика и такси. В результате инцидента пострадали несколько человек, сообщают "Стражи.Эспрессо".

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    "На перекрестке Днепропетровского шоссе и улицы Ватутина в направлении Обухова водитель грузовика Mersedes пытался совершить разворот в неустановленном для этого месте. Поворачивая из второго ряда, он не увидел такси Renault Logan в крайней левой полосе. Водитель легкового автомобиля не успел отреагировать и врезался в колесо грузовика", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что в результате были госпитализированы три человека, среди которых водитель такси и два пассажира. 

    Напомним, в Ровно 39-летняя водитель автомобиля Lada не справилась с управлением и врезалась в припаркованные Renault, Nissan, Daewoo, Opel. 

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