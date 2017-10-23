В Киеве столкнулись такси и грузовик

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник, 23 октября, в Киеве произошло ДТП с участием грузовика и такси. В результате инцидента пострадали несколько человек, сообщают "Стражи.Эспрессо".

"На перекрестке Днепропетровского шоссе и улицы Ватутина в направлении Обухова водитель грузовика Mersedes пытался совершить разворот в неустановленном для этого месте. Поворачивая из второго ряда, он не увидел такси Renault Logan в крайней левой полосе. Водитель легкового автомобиля не успел отреагировать и врезался в колесо грузовика", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате были госпитализированы три человека, среди которых водитель такси и два пассажира.

Напомним, в Ровно 39-летняя водитель автомобиля Lada не справилась с управлением и врезалась в припаркованные Renault, Nissan, Daewoo, Opel.