ДТП в Ровно: над виновницей аварии хотели совершить самосуд

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина.

В Ровно 39-летняя водитель автомобиля Lada не справилась с управлением и врезалась в припаркованные Renault, Nissan, Daewoo, Opel. В результате ДТП никто не погиб.

Как говорится в сообщении Патрульной полиции, женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные составили админпротокол по ст. 124 КУоАП.

Возмущенные владельцы искореженных авто хотели совершить над женщиной самосуд, однако полиция спасла женщину от этого.

По данным полиции, во время проверки на состояние опьянения в крови женщины обнаружили 2,91 промилле алкоголя.

Патрульная полиция Украины / Facebook ДТП в Ровно

Напомним, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.

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В пятницу, 20 октября, в Киевском райсуде Харькова избрали меру пресечения 20-летней студентке Елене Зайцевой, которая, управляя автомобилем Lexus, сбила группу пешеходов, пятеро из которых погибли. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, приняв решение о взятии Зайцевой под стражу на 2 месяца без права внесения залога.