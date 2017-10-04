наверх
04.10.201711:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Во Львовской области столкнулись два грузовика

    (обновлено: )22
    По информации полиции, ДТП произошло в селе Тухолька Сколевского района. На трассе столкнулись грузовой автомобиль MAN и грузовик с холодильной установкой BAS Trucks.
    ДТП во Львовской области
    facebook.com/MVS.LVIV

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Во Львовской области, на трассе Киев-Чоп, ночью на среду столкнулись два грузовика, в результате чего один из водителей погиб, сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

    Опубликовано видео ДТП с командующим ВДВ Сердюковым
    Канал REPORTER на youtube
    Опубликовано видео ДТП с командующим ВДВ России Сердюковым

    По информации полиции, ДТП произошло в селе Тухолька Сколевского района.

    На трассе столкнулись грузовой автомобиль MAN и грузовик с холодильной установкой BAS Trucks.

    "В результате столкновения погиб водитель BAS — 60-летний житель Ивано-Франковской области.

    За рулем другого грузовика был 25-летний житель Прикарпатья", — рассказали в полиции.

    Обстоятельства ДТП выясняются.

    facebook.com/MVS.LVIV
    ДТП во Львовской области

    Напомним, 1 октября три человека пострадали в результате столкновения электропоезда и грузовика во Львовской области.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Конституционный суд Украины
      Принятие Пенсионной реформы
      Города Мира. Верона
      Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
      Петр Порошенко и Арсен Аваков
      Конфликт Авакова и Порошенко: кто кого?
      Петр Порошенко. Архивное фото
      Операция реинтеграция. Закон о Донбассе