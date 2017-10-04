Во Львовской области столкнулись два грузовика

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Во Львовской области, на трассе Киев-Чоп, ночью на среду столкнулись два грузовика, в результате чего один из водителей погиб, сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
По информации полиции, ДТП произошло в селе Тухолька Сколевского района.
На трассе столкнулись грузовой автомобиль MAN и грузовик с холодильной установкой BAS Trucks.
"В результате столкновения погиб водитель BAS — 60-летний житель Ивано-Франковской области.
За рулем другого грузовика был 25-летний житель Прикарпатья", — рассказали в полиции.
Обстоятельства ДТП выясняются.
ДТП во Львовской области
Напомним, 1 октября три человека пострадали в результате столкновения электропоезда и грузовика во Львовской области.