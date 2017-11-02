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    Киев

    В Киеве мужчина "заминировал" свадьбу друзей, эвакуированы 400 человек

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    Полиция по мобильному номеру выяснила местонахождение "минера" и задержала его. Отмечается, что мужчина - уроженец другого государства, у него уже есть судимости за кражи, последние годы он жил в Киеве.
    В Киеве мужчина заминировал свадьбу друзей
    ГУНП в Киеве

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Киевские полицейские задержали мужчину, который заявил о "минировании" здания ресторана, где проходила свадьба его друзей, сообщила в четверг пресс-служба управления Нацполиции Украины в Киеве.

    "Дежурный Днепровского управления полиции получил сообщение от неизвестного о том, что у ресторана на улице Малышко, где празднуют свадьбу, он положил бомбу, которая взорвется через десять минут. По адресу срочно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и руководство территориального управления полиции", — говорится в сообщении.

    ГУНП в Киеве
    В Киеве мужчина "заминировал" свадьбу друзей

    Для проверки ресторана эвакуировали 400 человек, взрывных устройств не обнаружили.

    По данным пресс-службы, полиция по мобильному номеру выяснила местонахождение "минера" и задержала его. Отмечается, что мужчина — уроженец другого государства, у него уже есть судимости за кражи, последние годы он жил в Киеве.

    Разминирование территории в районе Донецка
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    "В ходе первоочередных оперативно-розыскных мероприятий мы установили, что вызов поступил с номера мобильного абонента, находящегося в Деснянском районе. Далее выяснили местонахождение заявителя и задержали его. Он находился дома и употреблял алкогольные напитки, поэтому объяснить четко свои действия не смог. По одной из версий, он узнал о свадьбе друзей и решил просто испортить им настроение", — сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

    Правоохранители завели уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

    Как сообщалось ранее, станция "Вокзальная" киевского метро, возле которой расположен железнодорожный вокзал, была закрыта из-за сообщения о минировании.

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