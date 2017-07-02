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    Киев

    Сообщения о минировании станций метро в Киеве оказались ложными

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    В пресс-службе метрополитена сообщили, что все ранее закрытые станции из-за сообщения о минировании работают в обычном режиме.
    Станция Киевского метрополитена Крещатик
    Сайт Киевского метрополитена

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Все сообщения о минировании станций метро в Киеве оказались ложными, после проверки они открыты для пассажиров, сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

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    Пресс-служба Государственной службы геологии и недр Украины
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    Ранее в воскресенье поступило сообщение о минировании станции "Театральная", после проверки станцию открыли, взрывоопасных предметов там не нашли. Позже поступили сообщения о минировании еще четырех станций: "Оболонь", "Минская", "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого".

    "Станция "Площадь Льва Толстого" осмотрена. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме. Станцию "Майдан Незалежности" проверили и открыли. Взрывоопасных предметов не обнаружено", — сообщает метрополитен в Twitter.

    Также не найдены опасные предметы на станциях "Минская" и "Оболонь".

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