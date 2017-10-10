В Киеве закрыли станцию "Вокзальная" из-за опасения минирования

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Во вторник станция "Вокзальная" киевского метро, возле которой расположен железнодорожный вокзал, была закрыта из-за сообщения о минировании.

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Об этом сообщила пресс-служба метрополитена в Facebook.

"Станция "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Анонимный звонок о минировании", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, около 84 тысяч человек были эвакуированы в Москве после звонков о взрывных устройствах в пятницу, 6 октября.