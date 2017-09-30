В киевском метро обнаружили труп

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Труп пожилого мужчины обнаружен на станции киевского метро "Дарница".

"ЧП в Киеве, сейчас: на станции метро "Дарница" обнаружен труп пожилого мужчины. Возраст — около 70 лет. Судя по наличию медицинских препаратов обнаруженных в сумке, мужчина имел хронические заболевания", — сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Смотрите также: Превращение киевского метро в бомбоубежище

Мужчина скончался до приезда медиков.

На месте работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа и скорая помощь.

dtp.kiev.ua/Facebook, 30 сентября 2017

Накануне в Святошинском районе нашли обезглавленный труп. Тело обнаружили работники теплосетей, которые проводили ремонтные работы, в яме.