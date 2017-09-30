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    Киев

    В киевском метро обнаружили труп

    (обновлено: )24910
    В социальных сетях сообщается, что труп пожилого мужчины был обнаружен на станции метро "Дарница". На месте работают патрульные, следователи и медики.
    Труп на станции киевского метро Дарница, 30 сентября 2017
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Труп пожилого мужчины обнаружен на станции киевского метро "Дарница".

    "ЧП в Киеве, сейчас: на станции метро "Дарница" обнаружен труп пожилого мужчины. Возраст — около 70 лет. Судя по наличию медицинских препаратов обнаруженных в сумке, мужчина имел хронические заболевания", — сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

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    Мужчина скончался до приезда медиков.

    На месте работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа и скорая помощь.

    dtp.kiev.ua/Facebook, 30 сентября 2017

    Накануне в Святошинском районе нашли обезглавленный труп. Тело обнаружили работники теплосетей, которые проводили ремонтные работы, в яме.

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