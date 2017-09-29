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    Общество

    В метро Харькова сообщили, что уже не принимают купюры больше двух гривен

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    По информации пресс-службы Харьковского метрополитена, для того чтобы обеспечить автоматы монетами ежедневно метрополитен разменивал в банке до 50 тысяч грн, на сегодняшний день размен денег банком прекращен.
    Метро Харькова. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 сен – РИА Новости Украина.  С пятницы, 29 сентября, в Харьковском метрополитене можно будет купить билет только с помощью купюр, номиналом 1 и 2 гривны, сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

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    В метрополитене объясняют решение тем, что для того чтобы обеспечить автоматы монетами ежедневно метрополитен разменивал в банке до 50 тысяч грн. На сегодняшний день размен денег банком прекращен.

    "Система оплаты проезда в Харьковском метрополитене предусматривает два вида оплаты: электронная карта и разовый билет. Автоматические билетные кассы, установленные на каждом вестибюле метрополитена, настроены на прием купюр, монет от пассажиров и выдачу сдачи монетами. Таким образом, выдать сдачу с купюры 5 грн автомату просто нечем", — сообщили в метрополитене.

    В связи с этим КП "Харьковский метрополитен" сообщил о прекращении приема купюр достоинством 5 грн в автоматических билетных кассах на станциях метрополитена.

    Ранее сообщалось, что Киевский метрополитен начиная с 1 сентября, вывел из оборота зеленые жетоны и полностью перешел на оплату проезда синими жетонами.

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