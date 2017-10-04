Киевлянину грозит пожизненное за подстреленного охранника метро

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Следственный отдел управления полиции в метрополитене завершил досудебное расследование и передал в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который нанес огнестрельное ранение сотруднику военизированной охраны столичного метрополитена, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Мужчине инкриминируется совершение правонарушений по нескольким статьям: ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего, покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей), ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

"Ему грозит пожизненное лишение свободы, поэтому окончательную точку поставит суд", — приводит слова полиции УНИАН.

Как напомнили правоохранители, в октябре 2016 года работник полиции и работник охраны метро остановили пассажира подземки для проверки документов. Мужчина показал "карточку киевлянина", которая предусматривает бесплатный проезд, но работники охраны заподозрили, что документ поддельный. Поэтому для выяснения обстоятельств незнакомца пригласили в комнату полиции.

Во время личного досмотра вещей мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил. В результате 48-летний работник военизированной охраны метрополитена получил огнестрельное ранение брюшной полости. Его сразу доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь и прооперировали.

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Злоумышленником оказался 50-летний киевлянин. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Изъятое оружие и боеприпасы были направлены на экспертное исследование, по результатам которого было установлено, что мужчина стрелял из переделанного стартового пистолета с патронами кустарного производства.