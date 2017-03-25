В Лилле произошла стрельба возле метро, есть раненые

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В центре французского города Лилль произошла стрельба, в результате которой как минимум три человека получили ранения, сообщает Mirror.

По данным издания, среди раненых — 14-летний подросток.

Как отмечается, возле станции метро Porte d'Arras произошло несколько выстрелов. Полицейские перекрыли дороги в центре города.

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Детали происшествия выясняются, по некоторым данным, стрелку удалось скрыться.

Напомним, теракт произошел в среду, 22 марта, в 14.40 по местному времени (16.40 по Киеву) в одном из самых популярных у туристов мест Лондона: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.

@fbleunord Стрельба во французском Лилле. Место происшествия

Теракт унес жизни четырех человек, террорист был ликвидирован.