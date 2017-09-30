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    Полиция изъяла у пассажира в метро Киева боеприпасы и наркотики

    (обновлено: )32
    Правоохранители задержали 22-летнего уроженца Сумской области, у которого нашли опасные предметы - две осветительные ракеты, одну сигнальную ракету, взрывпакет и дымовую шашку.
    Полиция изъяла у пассажира на одной из станций киевского метрополитена боеприпасы и наркотики
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Полиция изъяла у пассажира на одной из станций киевского метрополитена боеприпасы и наркотики, сообщает в субботу пресс-служба полиции Киева.

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    "На станции метро "Демеевская" правоохранители задержали 22-летнего уроженца Сумской области, у которого во время личного досмотра обнаружили и изъяли опасные предметы: две осветительные ракеты, одну сигнальную ракету, взрывпакет и дымовая шашка. Кроме этого, следственно-оперативная группа изъяла из его сумки сверток с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на амфетамин, и веществом зеленого цвета, похожим на коноплю", — сообщает полиция города на своем сайте.

    Сообщается, что о происхождении боеприпасов владелец объяснить отказался, а наркотики хранил для собственного употребления без цели сбыта. Изъятые предметы направили на экспертизу. Правоохранители устанавливают их происхождение и назначения.

    Открыты уголовные дела по статьям "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств" Уголовного кодекса Украины. По данным полиции, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

    Напомним, 13 сентября мужчину с гранатой задержали в Печерском районе столицы.

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