В элитном районе Киева мужчина разгуливал с гранатой

Национальная полиция Украины

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Мужчину с гранатой задержали в Печерском районе столицы, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.

"В Печерском районе на улице Киквидзе оперативники остановили подозрительного мужчину для проверки документов. Им оказался 33-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по факту совершения кражи", — говорится в сообщении.

Национальная полиция Украины Граната

Во время поверхностного осмотра в сумке мужчины обнаружили и изъяли предмет, похожий на корпус боевой гранаты Ф-1, и запал к ней. Оперативники проверяют его причастность к совершению других преступлений.

Внесены сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина ворвался в Клиническую больницу №12 в Печерском районе и угрожал подорвать медучреждение.