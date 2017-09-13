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    В элитном районе Киева мужчина разгуливал с гранатой

    (обновлено: )9420
    На улице Киквидзе в Печерском районе столицы оперативники остановили подозрительного 33-летнего мужчину для проверки документов. При себе у него в сумке оказалась граната.
    Граната
    Национальная полиция Украины

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Мужчину с гранатой задержали в Печерском районе столицы, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.

    "В Печерском районе на улице Киквидзе оперативники остановили подозрительного мужчину для проверки документов. Им оказался 33-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по факту совершения кражи", — говорится в сообщении.

    Национальная полиция Украины
    Граната

    Во время поверхностного осмотра в сумке мужчины обнаружили и изъяли предмет, похожий на корпус боевой гранаты Ф-1, и запал к ней. Оперативники проверяют его причастность к совершению других преступлений.

    Внесены сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина ворвался в Клиническую больницу №12 в Печерском районе и угрожал подорвать медучреждение.

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