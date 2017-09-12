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    Россия

    Массовое "минирование" и эвакуация в РФ. Звонки идут из Украины

    (обновлено: )63107
    Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах России, есть оперативная информация, подтверждающая, что звонки о "минировании" поступают с территории Украины.
    Стационарный телефон
    Из открытых источников

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Телефонные звонки в российских регионах с угрозами "минирования" объектов с массовым пребыванием людей, в том числе вокзалов и торговых центров, исходят, по предварительным данным, с территории Украины, сообщил во вторник РИА Новости источник в силовых структурах РФ.

    "Есть оперативная информация, подтверждающая, что звонки (о "минировании" — Ред.) поступают с территории Украины", — заявил собеседник агентства.

    Целя серия анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий зафиксирована в последние два дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками.

    Ранее поступило сообщение о минировании станции "Театральная" в Киеве, после проверки станцию открыли, взрывоопасных предметов там не нашли.

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