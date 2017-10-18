Протестующие у Рады пойдут к Администрации президента

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Протестующие у Верховной Рады собираются в 17.00 начать митинг возле Администрации президента Украины, сообщил на своей странице Facebook народный депутат Украины Семен Семенченко.

"Сегодня вечером хотим сходить с народом к Порошенко, поинтересоваться, собирается ли он и дальше блокировать создание антикоррупционного суда и "посадку" своих друзей, или уже передумал. Придет много людей — ответ будет один. Мало — ответа вообще не будет. Здесь уже каждый голосует ногами", — написал Семенченко.

По его словам, он планирует в 17.00 вести прямую трансляцию в Facebook.

По данным УНИАН, бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский, который координирует митингующих с символикой батальона, уточнил, что речь идет о митинге возле Администрации президента.

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.