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    Киев

    Протестующие у Рады пойдут к Администрации президента

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (148)

    (обновлено: )89
    Как сообщил нардеп Семенченко, вечером протестующие намерены идти к АП, поинтересоваться, собирается ли Петр Порошенко "и дальше блокировать создание антикоррупционного суда и "посадку" своих друзей, или уже передумал".
    Государственный флаг Украины на здании Администрации президента
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Протестующие у Верховной Рады собираются в 17.00 начать митинг возле Администрации президента Украины, сообщил на своей странице Facebook народный депутат Украины Семен Семенченко.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Сегодня вечером хотим сходить с народом к Порошенко, поинтересоваться, собирается ли он и дальше блокировать создание антикоррупционного суда и "посадку" своих друзей, или уже передумал. Придет много людей — ответ будет один. Мало — ответа вообще не будет. Здесь уже каждый голосует ногами", — написал Семенченко.

    По его словам, он планирует в 17.00 вести прямую трансляцию в Facebook.

    По данным УНИАН, бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский, который координирует митингующих с символикой батальона, уточнил, что речь идет о митинге возле Администрации президента.

    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    twitter.com/chesno_movement
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    Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

    В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

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