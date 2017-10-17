Киев вскипел. Соцсети о новом "майдане"

twitter.com/chesno_movement

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Неспокойно во вторник, 17 октября, в столице. Особенно у стен Рады. А все из-за митинга, организованного рядом политсил, в том числе партией экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство. Не обошлось без неожиданностей: приветственный салют в честь визита в Украину президента Мальты изрядно взбудоражил собравшихся.

У стен Рады во вторник соблюдаются беспрецендентные меры безопасности: дежурят около 500 бойцов Нацгвардии, работает полиция, установлены металлические рамки.

Еще с ночи центральные улицы Киева оцепили усиленные наряды правоохранителей. По центральным улицам Киева пока не будет ездить даже общественный транспорт. В сетях пишут, что еще с ночи въезды в столицу находятся под контролем правоохранителей.

Читайте также: Тренд дня: "майдан" Саакашвили….И дворники стали агентами спецслужб

В сетях происходящее под Радой — тема номер один: "Активисты бузят. Чего-то перекрывают, что-то требуют. И как тут не бузить? Цены растут, кушать что-то надо, работать не умеют и не хотят, опоры валить холодно и далеко… Захватить что-нибудь и поторговаться — самое то"; "Говорят, некоторые представители власти на всякий случай вывезли свои семьи за пределы страны". "… Украина все больше напоминает не Европу ХХI, а Боливию начала ХХ века, где олигархические перевороты случались чаще, чем Новый год", — пишут и такое в сетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook