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17.10.201717:00
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    Аналитика и комментарии

    Киев вскипел. Соцсети о новом "майдане"

    Тема:

    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (85)

    (обновлено: )215741
    Так называемый "майдан Саакашвили" растревожил жителей не только самого Киева, но и всей Украины. Перекрытый центр столицы, кордоны под Радой и пушки у парламента… Как отреагировали на все эти события сами украинцы и что пишут об этом в соцсетях?
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    twitter.com/chesno_movement

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Неспокойно во вторник, 17 октября, в столице. Особенно у стен Рады. А все из-за митинга, организованного рядом политсил, в том числе партией экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство. Не обошлось без неожиданностей: приветственный салют в честь визита в Украину президента Мальты изрядно взбудоражил собравшихся.

    У стен Рады во вторник соблюдаются беспрецендентные меры безопасности: дежурят около 500 бойцов Нацгвардии, работает полиция, установлены металлические рамки.  

    Еще с ночи центральные улицы Киева оцепили усиленные наряды правоохранителей. По центральным улицам Киева пока не будет ездить даже общественный транспорт. В сетях пишут, что еще с ночи въезды в столицу находятся под контролем правоохранителей.

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    В сетях происходящее под Радой — тема номер один: "Активисты бузят. Чего-то перекрывают, что-то требуют. И как тут не бузить? Цены растут, кушать что-то надо, работать не умеют и не хотят, опоры валить холодно и далеко… Захватить что-нибудь и поторговаться — самое то";  "Говорят, некоторые представители власти на всякий случай вывезли свои семьи за пределы страны". "… Украина все больше напоминает не Европу ХХI, а Боливию начала ХХ века, где олигархические перевороты случались чаще, чем Новый год", — пишут и такое в сетях. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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