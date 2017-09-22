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    Киев

    Под Киевом произошел взрыв в доме

    (обновлено: )44
    Под Киевом произошел взрыв в трехэтажном доме
    Пресс-служба ГУ НП в Киевской области

    Сегодня утром в городе Боярка в одном из трехэтажных домов произошел взрыв неизвестного устройства. В результате ЧП была повреждена крыша, никто из людей не пострадал.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, специалисты-взрывотехники. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства взрыва.

    По данному факту открыто уголовное производство по ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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