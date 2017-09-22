Под Киевом произошел взрыв в доме

Пресс-служба ГУ НП в Киевской области

Сегодня утром в городе Боярка в одном из трехэтажных домов произошел взрыв неизвестного устройства. В результате ЧП была повреждена крыша, никто из людей не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, специалисты-взрывотехники. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства взрыва.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.