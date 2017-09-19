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    Общество

    Лутковская заявила о "взрывоопасной" ситуации в СИЗО Донбасса

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    Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что в СИЗО на подконтрольной Украине территории Донбасса находятся военнослужащие и подозреваемые в сепаратизме.
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. В следственных изоляторах на подконтрольной Украине территории Донбасса совместно содержатся военнослужащие и подозреваемые в сепаратизме. Это может привести ко "взрывоопасной" ситуации, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook
    Донбасский синдром. АТО в магазине и супермаркете по всей стране

    Она отметила, что чаще всего посещает изоляторы в Мариуполе, Бахмуте и Старобельске.

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    "Очень сложная ситуация в них (изоляторах). Там сейчас находится очень много военнослужащих, которые с оружием в руках защищали территориальную целостность, очень много людей, обвиняемых в сотрудничестве с так называемыми террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" и людей, которые совершили общеуголовные преступления", – сказала Лутковская в эфире телеканала "Прямой".

    По ее словам, такое сочетание является "достаточно взрывоопасным".

    "Очень сложно найти баланс между, условно говоря, теми, кого называют "сепарами" и теми, кто, например, был в батальоне "Азов" или "Айдар"", – пояснила Лутковская.

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    При этом условия содержания арестованных в этих следственных изоляторах омбудсмен назвала "своеобразными". 

    "С этими людьми надо встречаться, надо говорить, их надо слышать, надо понимать, в чем проблема. Иначе мы можем получить очень серьезный "взрыв" в следственных изоляторах, где бы не хотелось этот "взрыв" получить", – добавила она.

    Напомним, в начале сентября в Украине вступил в силу закон об амнистии, который распространяется на участников АТО в Донбассе. 

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