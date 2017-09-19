Лутковская заявила о "взрывоопасной" ситуации в СИЗО Донбасса

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. В следственных изоляторах на подконтрольной Украине территории Донбасса совместно содержатся военнослужащие и подозреваемые в сепаратизме. Это может привести ко "взрывоопасной" ситуации, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Она отметила, что чаще всего посещает изоляторы в Мариуполе, Бахмуте и Старобельске.

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"Очень сложная ситуация в них (изоляторах). Там сейчас находится очень много военнослужащих, которые с оружием в руках защищали территориальную целостность, очень много людей, обвиняемых в сотрудничестве с так называемыми террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" и людей, которые совершили общеуголовные преступления", – сказала Лутковская в эфире телеканала "Прямой".

По ее словам, такое сочетание является "достаточно взрывоопасным".

"Очень сложно найти баланс между, условно говоря, теми, кого называют "сепарами" и теми, кто, например, был в батальоне "Азов" или "Айдар"", – пояснила Лутковская.

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При этом условия содержания арестованных в этих следственных изоляторах омбудсмен назвала "своеобразными".

"С этими людьми надо встречаться, надо говорить, их надо слышать, надо понимать, в чем проблема. Иначе мы можем получить очень серьезный "взрыв" в следственных изоляторах, где бы не хотелось этот "взрыв" получить", – добавила она.

Напомним, в начале сентября в Украине вступил в силу закон об амнистии, который распространяется на участников АТО в Донбассе.