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    В ЛНР заявили о взрыве у военного комиссариата

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (101)

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    В ЛНР сообщили, что в городе Антрацит в результате взрыва неустановленного взрывного устройства, заложенного под бордюр, предположительно, тротиловой или аммонитовой шашкой, повреждено остекление двух окон здания военного комиссариата.
    Флаг ЛНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 16 сен — РИА Новости.  В самопровозглашенной Луганской народной республике сообщили о взрыве у здания военного комиссариата в городе Антрацит.

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    "За сутки в республике произошло одно чрезвычайное происшествие. В городе Антрацит в результате взрыва неустановленного взрывного устройства, заложенного под бордюр, предположительно, тротиловой или аммонитовой шашкой, повреждено остекление двух окон здания военного комиссариата", — сообщил в эфире телеканала "Луганск 24" представитель министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР Вячеслав Третьяков, передают РИА Новости.

    По данным МЧС, пострадавших нет, ведется следствие.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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