В ЛНР заявили о взрыве у военного комиссариата

ЛУГАНСК, 16 сен — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике сообщили о взрыве у здания военного комиссариата в городе Антрацит.

"За сутки в республике произошло одно чрезвычайное происшествие. В городе Антрацит в результате взрыва неустановленного взрывного устройства, заложенного под бордюр, предположительно, тротиловой или аммонитовой шашкой, повреждено остекление двух окон здания военного комиссариата", — сообщил в эфире телеканала "Луганск 24" представитель министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР Вячеслав Третьяков, передают РИА Новости.

По данным МЧС, пострадавших нет, ведется следствие.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.