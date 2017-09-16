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    Взрыв в метро Лондона: арестован 18-летний подозреваемый

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    Европу атакуют: взрыв в Лондоне (231)

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    Сотрудники правоохранительных органов графства Кент в субботу арестовали подозреваемого в районе порта Дувр. В интересах следствия полиция не стала раскрывать подробную информацию об арестованном.
    Взрыв в лондонском метро
    metro.co.uk

    КИЕВ, 16 сен – РИА Новости Украина. В Великобритании арестована 18-летний подозреваемый в связи с терактом в лондонском метро, произошедшем в пятницу, сообщает Скотленд-Ярда.

    Взрыв в лондонском метро
    metro.co.uk
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    Как стало известно, сотрудники правоохранительных органов графства Кент в субботу арестовали подозреваемого в районе порта Дувр, отмечается в заявлении. "Детективы, расследующие теракт на Parsons Green, совершили арест в связи с расследованием", — сообщает полиция.

    В настоящее время арестованный молодой человек находится в местном полицейском участке, позже он будет перенаправлен в участок на юге Лондона.

    В интересах следствия полиция не стала раскрывать более подробную информацию об арестованном, отметив, что граждане должны продолжать соблюдать бдительность.

    В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв, 29 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

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