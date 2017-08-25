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    Киев

    Полиция изъяла у журналистов видеозаписи из-за взрыва в центре Киева

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    День Независимости и взрыв в центре Киева (93)

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    По словам главв Национальной полиции, в настоящее время проводится детальный анализ информации, которая может помочь в расследовании по делу о взрыве в центре Киева.
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    facebook.com/kutiepov

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Полицейские изъяли у журналистов видеозаписи, чтобы идентифицировать лиц, причастных к совершению взрыва на улице Грушевского в Киеве, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

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    president.gov.ua
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    "Пострадали мужчина, женщина и ребенок, но он взрослый, они прибыли в город Киев из другого региона на празднование Дня Независимости", — сказал он на месте взрыва.

    По словам Князева, в настоящее время проводится детальный анализ информации, которая может помочь раскрытию этого преступления.

    "Эксперты исследуют изъятые остатки взрывного устройства, в ближайшее время мы будем понимать массу и категорию этой взрывчатки. Или это была какая-то штатная боевая граната, или это была самодельная (взрывчатка) — пока эксперты конкретного ответа не дают", — отметил глава Нацполиции.

    "До сих пор людей, которые подозреваются, мы, к сожалению, не установили, но нам большую помощь оказали журналисты, которые были на месте происшествия, мы изъяли у них видеозаписи, которые нам, возможно, помогут идентифицировать лиц, причастных к этому преступлению", — сказал он.

    По данным полиции, в четверг днем неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в Киеве, три человека пострадали. ЧП произошло недалеко от открытой по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставки военной техники. Служба безопасности Украины сообщила, что правоохранители считают хулиганство основной версией взрыва. СМИ сообщали, что мог сработать взрывпакет. В Совете нацбезопасности и обороны не исключили версию теракта. Полиция Киева завела уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство".

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