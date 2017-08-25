Полиция изъяла у журналистов видеозаписи из-за взрыва в центре Киева

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КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Полицейские изъяли у журналистов видеозаписи, чтобы идентифицировать лиц, причастных к совершению взрыва на улице Грушевского в Киеве, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Пострадали мужчина, женщина и ребенок, но он взрослый, они прибыли в город Киев из другого региона на празднование Дня Независимости", — сказал он на месте взрыва.

По словам Князева, в настоящее время проводится детальный анализ информации, которая может помочь раскрытию этого преступления.

"Эксперты исследуют изъятые остатки взрывного устройства, в ближайшее время мы будем понимать массу и категорию этой взрывчатки. Или это была какая-то штатная боевая граната, или это была самодельная (взрывчатка) — пока эксперты конкретного ответа не дают", — отметил глава Нацполиции.

"До сих пор людей, которые подозреваются, мы, к сожалению, не установили, но нам большую помощь оказали журналисты, которые были на месте происшествия, мы изъяли у них видеозаписи, которые нам, возможно, помогут идентифицировать лиц, причастных к этому преступлению", — сказал он.

По данным полиции, в четверг днем неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в Киеве, три человека пострадали. ЧП произошло недалеко от открытой по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставки военной техники. Служба безопасности Украины сообщила, что правоохранители считают хулиганство основной версией взрыва. СМИ сообщали, что мог сработать взрывпакет. В Совете нацбезопасности и обороны не исключили версию теракта. Полиция Киева завела уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство".