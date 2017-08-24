При взрыве в центре Киева пострадала семья воевавшего в АТО снайпера

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Пострадавшими в результате взрыва в центре Киева оказались семья украинского военнослужащего, который воевал в Донбассе, и друг его семьи, сообщил телеканал "112 Украина".

По данным полиции, в четверг днем неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в Киеве, три человека пострадали. ЧП произошло недалеко от открытой по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставки военной техники. Служба безопасности Украины сообщила, что правоохранители считают хулиганство основной версией взрыва. СМИ сообщали, что мог сработать взрывпакет. В Совете нацбезопасности и обороны не исключили версию теракта. Полиция Киева завела уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство".

"Пострадавшие от взрыва на улице Грушевского в центре Киева — это родственники Героя Украины, десантника-снайпера Валерия Чибинеева — его жена, теща и друг семьи", — сообщил телеканал на своем сайте со ссылкой на корреспондента в больнице, куда доставили пострадавших.

Дежурный врач киевской больницы заявила телеканалу, что "мы госпитализировали из трех пострадавших двоих, мужчину и женщину".

Как передает агентство УНИАН со ссылкой на главу Нацполиции Сергея Князева, пострадавшие приехали в Киев из другого региона на празднование Дня Независимости. "Пострадали мужчина, женщина и ребенок, но он взрослый, они прибыли в город Киев из другого региона на празднование Дня Независимости", — сообщил он.

По словам Князева, в настоящее время проводится детальный анализ информации, которая может помочь раскрыть преступление. "Эксперты исследуют изъятые остатки взрывного устройства, в ближайшее время мы будем понимать массу и категорию этой взрывчатки. Или это была какая-то штатная боевая граната, или это была самодельная (взрывчатка) — пока эксперты конкретного ответа не дают", — отметил глава Нацполиции.

"До сих пор людей, которые подозреваются, мы, к сожалению, не установили, но нам большую помощь оказали журналисты, которые были на месте происшествия. Мы изъяли у них видеозаписи, которые нам, возможно, помогут идентифицировать лиц, причастных к этому преступлению", — добавил он.