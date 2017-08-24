При взрыве в центре Киева пострадал экс-боец АТО - волонтер

В результате взрыва в правительственном квартале Киева в День Независимости пострадал бывший участник АТО, который неоднократно воевал за Донецкий аэропорт. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

По данным полиции, в четверг днем неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в Киеве, три человека пострадали. ЧП произошло недалеко от открытой по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставки военной техники. Служба безопасности Украины сообщила, что правоохранители считают хулиганство основной версией взрыва. СМИ сообщали, что мог сработать взрывпакет. В Совете нацбезопасности и обороны не исключили версию теракта. Полиция Киева завела уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство".

"Пройти пару ротаций на "метео" ДАПа (Донецкий аэропорт — ред.) в самые жаркие времена, кучу других стремных мест. Невредимым. Поймать осколки от гранаты или, что там было… в правительственном квартале. А утром договаривались после парада — пива выпить", — написал он.

Скриншот сообщения

В то же время, другие знакомые пострадавшего сообщили, что его ранение не несет опасности для жизни и опубликовали фото перебинтованного экс-бойца АТО.

Ранее СМИ сообщили, что пострадавшими в результате взрыва в центре Киева оказались семья украинского военнослужащего, который воевал в Донбассе, и друг его семьи.