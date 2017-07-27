Под Киевом развернули более 600 метров флагов

КИЕВ, 27 июл — РИа Новости Украина. В центре Борисполя Киевской области проходит акция "Большое украинское шествие", в рамках которой на Европейской площади развернули более 600 метров флагов.
Акция проходит в честь погибших участников АТО в Донбассе.
"В рамках мероприятия будут развернуты более 600 метров флагов, собранных со всех городов Украины и флаги боевых бригад, подразделений, которые защищают нашу страну на Востоке", — сообщили организаторы "Украинским новостям".
А в сентябре акцию "Большое украинское шествие" планируют провести под стенами Верховной Рады.
Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.
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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.