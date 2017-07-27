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    Под Киевом развернули более 600 метров флагов

    (обновлено: )11403
    Акция "Большое украинское шествие" посвящена чествованию всех бойцов ВСУ и добровольцев, которые погибли в зоне АТО в Донбассе.
    Акция под Борисполем
    unn.com.ua

    КИЕВ, 27 июл — РИа Новости Украина. В центре Борисполя Киевской области проходит акция "Большое украинское шествие", в рамках которой на Европейской площади развернули более 600 метров флагов.

    Ольга Богомолец. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Богомолец о неопознанных погибших в зоне АТО

    Акция проходит в честь погибших участников АТО в Донбассе.

    "В рамках мероприятия будут развернуты более 600 метров флагов, собранных со всех городов Украины и флаги боевых бригад, подразделений, которые защищают нашу страну на Востоке", — сообщили организаторы "Украинским новостям".

    А в сентябре акцию "Большое украинское шествие" планируют провести под стенами Верховной Рады.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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