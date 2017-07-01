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    Киев

    Первая жертва дождя: в Киеве произошло ДТП со смертельным исходом

    (обновлено: )149
    Согласно информации, столкнулись кроссовер и грузовик. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа. Одной из причин заноса авто мог стать дождь.
    ДТП в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В субботу, 1 июля, в результате урагана, который пронесся столицей, произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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    "Первая жертва дождя. Работают медики и спасатели ГосЧС. Один труп. Женщина в реанимации", — сообщил журналист Влад Антонов на своей странице в Facebook.

    Смертельное ДТП произошло в Киеве на Окружной/Газопроводной. Сообщается, что столкнулись кроссовер и грузовик. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

    Одной из причин заноса авто мог быть дождь.

    Ранее пресс-служба ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр сообщила, что до конца суток в столице ожидается гроза и штормовой ветер до 15-20 м/с.

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