В Украину идет похолодание и дожди

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В воскресенье, 2 июля, в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +19…+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +22…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +23…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, в Харьковской области местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+23 градуса, днем +26…+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, в Одесской и Николаевской областях местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что в Украине усилилась жара, в некоторых регионах температура поднималась до +36.